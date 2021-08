A Andrea Valdiri le dijeron "boleta" y ella no se quedó callada

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las influenciadoras más populares del momento. Sus contenidos bailando, mostrando su maternidad, al igual que su sensualidad, han ganado gran alcance desde hace varios meses, logrando más de seis millones de seguidores solo en Instagram.

Sin embargo, a pesar de tener una gran cantidad de fanáticos, también hay otros internautas que no están de acuerdo con sus publicaciones, y le dejan algunos mensajes en las mismas. Como sucedió recientemente con una usuaria, quien le escribió "Qué boleta" en uno de los posts de Valdiri.

La barranquillera no se quedó callada, e inmediatamente le respondió a la mujer: "No amor, yo no vendo boleta. Te equivocaste de perfil, querida. Te recomiendo tuboleta.com".

Varios internautas apoyaron la respuesta de Valdiri, y dijeron que ya quisieran tener el "cuerpazo" que tiene la creadora de contenido, el cual luce usualmente en sus redes sociales.