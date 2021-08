¿Muy tóxica? Lele Pons revela la estrategia que usó para conquistar a Guaynaa

La cantante e influencer Lele Pons generó polémica en redes sociales luego de confesar la forma en la que conquistó al artista puertorriqueño Guaynaa, con quien actualmente tiene un intenso romance y con quien grabó la canción ‘Se te nota’.

Las declaraciones de la venezolana, han generado todo tipo de reacciones en diferentes usuarios que la han tachado de tóxica.

De acuerdo con Lele, cuando ella conoció al cantante no le gustaba y lo trataba mal, a pesar de que el boricua mostraba gran interés por ella:

“Le dije que bailáramos juntos, y se empezó a enamorar conmigo. Yo en ese momento no quería nada con nadie, llegó el punto que era marzo y me dijo que me amaba y yo le dije, gracias. Después, yo era muy mala, le hacía de todo. Mala con él. Él se fue porque lo trataba mal y se desapareció de mi vida, y dije ok… No me interesa más, pero de repente empecé a extrañar cosas de él, cómo me llamaba, los detalles que hacía él. Lo empecé a llamar, no me contestaba más”.

Mira También: MIA KHALIFA Y JHAY CORTEZ: CRECEN LOS RUMORES DE UNA POSIBLE RELACIÓN

Guaynaa se cansó de los desplantes de Lele y desapareció de su vida, algo que no le gustó a la cantante y que le empezó a generar una clase de “obsesión” por él, que la llevó a acercarse al padre del artista y a pedirle ayuda a colegas como Sebastián Yatra para que lo pudiera reconquistar:

“Empecé a salir con otras personas, pero nada, nada. Le dije a mi primo Lorenzo, ‘no estoy enamorada de él’ pero después lo vi por ahí y dije wow, no quiero ser su amiga. Me obsesioné, y lo busqué, lo reconquisté. Le llamé a Sebastián Yatra para que hiciera una fiesta privada y nos invitara a los dos”.

Las polémicas declaraciones de Lele se volvieron virales en redes sociales como TikTok, en la que diferentes usuarios han asegurado que la cantante es una persona muy tóxica

“Lele y su toxicidad y manipulación para lograr tener una relación con Guayna. Préstenle atención a esto, van a quedar así”.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg