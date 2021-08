Elizabeth Loaiza comparte foto de sus glúteos antes de inyectarse biopolímeros

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo y empresaria colombiana Elizabeth Loaiza ha publicado cómo ha sido para ella su proceso de recuperación de la extracción de biopolímeros, una peligrosa sustancia de la cual también han sido víctimas Jessica Cediel y Lina Tejeiro.

La vallecaucana, calificó de “venenosa” la sustancia y recordó cómo era su cuerpo antes de que se interviniera quirúrgicamente.

“Hasta el 2014, luego de haberme ganado el premio a la mejor cola de Colombia, era completamente natural. Por boba, me apliqué ese veneno en el derrier y me migró muchos años después”, aseguró la colombiana que compartió una foto de su cola antes de inyectarse la sustancia en los glúteos.

Mira También: “DIOSA”, LE DICEN A CARMEN VILLALOBOS POR ATRACTIVA FOTO EN BIKINI

Loaiza, que se recuperó de un cáncer y podrá ser madre nuevamente, ha mostrado videos en el que muestra las zonas de su cola que se vieron duramente afectadas por los biopolímeros.

“Los biopolímeros son una bomba de tiempo que no perdonan edad, raza y color. Yo soy muchísimo más que unas nalgas bonitas. La cola no me define y quiero transmitir este mensaje a cada una de las víctimas de este veneno”.

Elizabeth Loaiza muestra cuando su cola era natural. pic.twitter.com/J6fiKZDoft — Chismes Colombia (@ChismesCol) August 29, 2021

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg