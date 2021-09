El Kun Agüero da detalles de cómo fue grabar con Tini y Greeicy

Durante un live con el popular streamer español Ibai Llanos, el futbolista argentino Kun Agüero reveló detalles sobre su vida profesional, los videojuegos y lo que fue para él grabar el video de ‘22’, canción de la argentina Tini Stoessel con quien se le vinculó sentimentalmente en su momento y la cantante colombiana Greeicy Rendón.

"Yo me tenía que ir rápido, así que estaba todo programado, porque tampoco podía pasar 12 horas grabando, pero les dije que se quedaran tranquilos porque lo iba a hacer en un toque. No es fácil, la verdad", reveló el argentino sobre la grabación del video de Tini.

A pesar de que la argentina ha revelado que las grabaciones de sus videos pueden llegar a durar hasta meses, el futbolista se puso la diez e hizo todo lo posible para que sus tomas en el video salieran a la perfeccion.

Mira También: “LA VERDADERA BICHOTA”, LE DICEN A KAROL G POR FOTO PRESUMIENDO SU RETAGUARDIA

Llanos no desaprovechó la oportunidad y realizó bromas sobre el baile del argentino, a lo que él contestó: "qué sé yo, tenía que ponerme cadenas. Me puse dos, tampoco me iba a colgar cinco. Salió bien el baile, qué sé yo, en un momento ya estaba re loco. La pasé muy bien. Está bueno".

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg