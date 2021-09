Dark y La Casa de Papel: las series más vistas en los últimos 10 años en Colombia

¡Netflix cumple 10 años! En septiembre de 2011, Netflix/Nesflis/Netflit/Neflis/Nexflit (o como lo quieras llamar) llegó a América Latina y aunque muchas cosas han cambiado desde los comienzos de la revolución del streaming, una cosa ha permanecido igual: el amor de los colombianos por las grandes historias y la pasión de sus fans.

En la última década, Colombia ganó el máster en maratones con Breaking Bad, Orange is the New Black y Narcos. Siempre decían "sí" o “sisas” cuando les preguntaban "¿Sigues viendo?" - particularmente por ¿Quién mató a Sara?, Dark y Lupin, las series de Netflix que más tiempo estuvieron en el Top 10 de Colombia.

En comparación con el resto de América Latina, los colombianos somos los fans más curiosos. Somos agentes especializados en investigación, con ansias de información y buscamos pistas en cada detalle sobre nuestro contenido favorito. Para nosotros, no hay nada peor que no estar en el parche, así que si es viral o tendencia, necesitamos verlo y saberlo todo. Cuando se trata de tramas, preferimos historias donde el bien triunfa sobre el mal, como en Stranger Things o Élite, gustos que reflejan por qué en Colombia seamos más noveleros que en el resto del mundo. Y hablando de audiencias globales, vale la pena resaltar que también disfrutamos las historias de Colombia con El Robo del Siglo, Lavaperros y La Venganza de Analía, los tres títulos de Netflix colombianos más populares en todo el mundo.

Cuando los colombianos no estamos viendo producciones, estabamos twitteando y dando like particularmente por Dark, La Casa de Papel y Lucifer: las series con las que dimos “más lora” en las redes sociales en los últimos 10 años- no nos imaginamos por qué.

Para responder a algunas de estas preguntas y para decir "gracias" por una década con los mejores fans, Netflix está dando un abrebocas de lo próximo que viene con Tudum: Un evento global para fans de Netflix, el próximo 25 de septiembre. Vengan a la fiesta y no se pierdan las noticias exclusivas, trailers y apariciones de los actores de títulos como Stranger Things, Cobra Kai, La casa de papel, Emily in Paris y The Witcher, por nombrar algunos. Después de todo, ¡la próxima década de Netflix en Colombia apenas comienza!

