Las pistas de Blue: Steve envía un emotivo mensaje por los 25 años del programa

Hace 25 años se transmitió por primera vez ‘Las pistas de Blue’, un programa animado infantil en donde Steve Burns ayudaba a su perrita a descifrar algunos acertijos.

Por motivo de celebración de los 25 años del programa, Nickelodeon publicó un emotivo video en el que aparece Steve Burns, el primer actor de la producción, explicando por qué se fue del programa de manera abrupta a finales de los 90s y agradeciendo a todas las personas que lo acompañaron durante esa época, que actualmente tienen más de 20 años.

Hace 15 años Burns se retiró del programa con una escena que partió el corazón de muchos, en la que vimos la forma en la que se sube a un bus y se aleja, terminando una era de 10 años que marcó a millones de niños alrededor del mundo.

Durante una entrevista, el actor reveló que dejó el programa porque se estaba haciendo viejo y empezó a perder cabello.

Los seguidores del programa quedaron sorprendidos y nostálgicos al ver el regreso de Steve con la icónica camiseta de rayas verde.

“Te acuerdas cuando éramos más jóvenes y solíamos andar y pasar el rato con Blue para encontrar las pistas y todas las cosas divertidas que hacíamos. Y un día, simplemente me fui y les presenté a Joey, me subí a un autobús y no nos volvimos a ver, desde hace mucho”, dice parte del mensaje del actor en el que afirma que tenía que “ir a la universidad” y que se alegra que todos sus amigos también hayan crecido.

“Quiero decir, comenzamos con las pistas y luego trabajo y familia...todo lo que logré no hubiera sido posible sin tu ayuda; de hecho, todo ese apoyo que me diste cuando éramos más jóvenes aún me sirve hoy... eso es genial y estoy muy agradecido. Nunca te olvidaré”, finalizó diciendo el Steve, que sin duda tocó el corazón de millones.

