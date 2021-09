Lana del Rey lanza 'Arcadia' y se prepara para el estreno de ‘Blue Banisters'

Lana Del Rey anuncia el lanzamiento de su octavo disco de estudio ‘Blue Banisters’, tras el éxito de su previo álbum ‘Chemtrails Over The Country Club’, publicado a principios del 2021.

El disco saldrá a la venta el 22 de octubre, en vinilo, CD y cassette, y el pedido anticipado de ‘Blue Banisters’ ya está disponible en las plataformas de streaming y en www.lanadelrey.com.

‘Blue Banisters’ incluirá las canciones ya publicadas: 'Wildflower Wildfire', 'Blue Banisters' y 'Text Book'.

Mira También: SOY EMILIA PRESENTA SU CANCIÓN ‘HIGH’

Junto con el anuncio de la pre orden del álbum, Lana ha lanzado el nuevo tema titulado 'Arcadia', que ha escrito y producido con Drew Erickson. El nuevo tema va acompañado de un visual en el que Lana ha dirigido, y puede encontrarse en YouTube.

BLUE BANISTERS TRACKLIST

1.Text book

2.Blue Banisters

3.Arcadia

4.Interlude - The Trio

5.Black Bathing Suit

6.If You Lie Down With Me

7.Beautiful

8.Violets for Roses

9.Dealer

10.Thunder

11.Wildflower Wildfire

12.Nectar of the Gods

13.Living Legend

14.Cherry Blossom

15.Sweet Carolina

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg