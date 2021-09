Karol G agradece a sus fanáticos colombianos por el apoyo que le brindan

A través de sus historias en Instagram, la artista de música urbana Karol G se mostró muy conmovida por el apoyo que le han brindado sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

En las imágenes, la paisa, en medio de lágrimas, agradece a los colombianos por el apoyo que le han brindado en su carrera musical, que empezó a construir hace 14 años.

“Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”.

Mira También: “LA VERDADERA BICHOTA”, LE DICEN A KAROL G POR FOTO PRESUMIENDO SU RETAGUARDIA

Karol G, que fue invitada especial en uno de los conciertos regreso de la banda de bachata Aventura, reveló que los dos conciertos que dará en su natal Medellín ya no cuentan con entradas disponibles, pues en cuestión de horas alcanzó el ‘sold our’.

“Yo he estado todo el día así [llorando] porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer ‘sold out’ cuando ya tenemos el segundo, así que solo puedo decir que, a los que van a ir, la vamos a pasar impresionante”, afirmó la artista que no contuvo la emoción por recibir tanto cariño de sus fanáticos.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg