MET Gala 2021: los memes más graciosos que dejó el popular desfile

Luego de ser postergado un año por la pandemia del coronavirus, en la noche del 13 de septiembre se llevó a cabo el icónico desfile Met Gala de Anna Wintour, directora de la revista Vogue, en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Este año, el evento que recolecta fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York, tuvo como temática ‘America: A Lexicon of Fashion’ (En Estados Unidos: Un léxico de moda), en la que los asistentes representaron con sus atuendos la cultura del país norteamericano.

Mira También: MET GALA 2021: LOS LOOKS MÁS EXTRAVAGANTES DE LA ALFOMBRA ROJA

De acuerdo con Andrew Bolton, comisario en jefe de Costume Institute, la temática es muy amplia y puede definirse en 100 definiciones:

“Hay 100 definiciones diferentes de moda estadounidense. No llegamos a una sola definición porque, ¡eso no funciona! Estoy tratando de encontrar un nuevo idioma o vocabulario para que la gente la piense diferente”, explicó.

Como era de esperarse, los diferentes atuendos usados por celebridades como Kim Kardashian, Lil Nas X, Shawn Mendes, Camila Cabello, entre otros, causaron revuelo en las redes sociales y generaron graciosos memes.

The men in #metgala every year : pic.twitter.com/UGXs6FivYo

Started from the bottom, now we're here. pic.twitter.com/purzKNPUDa