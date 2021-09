Modelo se cansó que le preguntaran su estado civil y se casó con ella misma

Se volvió viral en las redes sociales la historia de Cris Galêra, una modelo brasileña que decidió casarse con ella misma, una práctica que está tomando fuerza alrededor del mundo conocida como sologamia.

Adriana Lima, también de Brasil, fue una de las mujeres que primero se casó con ella misma y su compatriota, cansada de que le preguntaran su estado civil, decidió tomar el mismo camino.

“¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme?. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, fue el mensaje con el que la modelo compartió fotos de su matrimonio en las que aparece luciendo un hermoso vestido blanco de novia.

Mira También: KAROL G Y ANUEL AA USAN LA MISMA CAMISETA Y GENERAN MÁS RUMORES DE SU REGRESO

Diferentes hombres y mujeres han empezado a enviarle propuestas de matrimonio a la mujer, sin embargo, ella asegura que por el momento no está interesada en conocer a nadie, pero no se niega a vivir la experiencia de tener un romance.

“Nunca me divorciaré, pero también si aparece un nuevo amor, querré vivir la experiencia. Pondré a la persona en segundo lugar, primero siempre seré yo. Las ofensas y críticas no me afectan, cuando estás feliz, nada te sacude, nada te afecta”, aseguró la modelo.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg