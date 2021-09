Natalia París aseguró que la "obligaron" a aplicarse la vacuna contra el COVID-19

Este año, Natalia París ha causado polémica en redes sociales pues, en varias ocasiones se ha pronunciado sobre el coronavirus. De hecho, la famosa había recomentado a sus seguidores usar dióxido de cloro para contrarrestar los efectos del COVID-19. Sin embargo, la modelo volvió a general controversia al referise al fármaco.

La famosa Dj paisa habló en el programa ‘Lo sé Todo’ y aseguró que la “obligaron” a ponerse la vacuna para poder salir del país, además, mencionó que no pudo negarse.

"Nos pusieron esa vacuna obligatoria. No hay chance de que ningún ser humano diga que no, a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir del país", expresó la famosa de 47 años.

Natalia París explicó que sus razones para no querer vacunarse se debían a que lleva una vida completamente saludable, pues sigue una buena alimentación y también se mantiene constantemente positiva.

“Personalmente pienso que soy tan vital, que me alimento tan bien, que tengo pensamientos tan enfocados en la salud, que no necesito esa vacuna. Más poder le doy a los alimentos, a mi mente, a mis pensamientos positivos y al estilo de vida que mantengo, que es muy sano", aseguró la famosa.

Las declaraciones de París desataron todo tipo de comentarios, reacciones e incluso hubo opiniones divididas entre los internautas.

