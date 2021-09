¿'Gambito de Dama' contará con una segunda temporada?

Luego del enorme éxito que tuvo 'Gambito de Dama' y del Emmy que se llevó como la "Mejor Serie Limitada" del 2020, algunos fans empezaron a especular sobre la posibilidad de una segunda temporada. De hecho, Anya Taylor-Joy, la protagonista, reveló en qué le gustaría que se centrara la historia en caso de darse la oportunidad.



No obstante, cualquier esperanza quedó destruida con las recientes declaraciones que dio Scott Frank, director de la famosa miniserie de Netflix. Luego de hacerse con el galardón, el cineasta habló con Deadline y allí confesó por qué no habrá una nueva entrega de la producción.

"Lo siento muchísimo. Odio decepcionar a alguien, pero no. Creo que contamos la historia que queríamos contar y me preocupa, bueno, déjame decirlo de otra forma, me aterroriza que si contásemos más, arruinaríamos lo que ya contamos", aseguró el estadounidense.

Por otro lado, hace unos días se conoció que la cinco veces campeona mundial de ajedrez, Nona Gaprindashvili, demandó a la plataforma de streaming por un comentario que se hizo sobre ella en uno de los episodios de 'Gambito de Dama'.

“Netflix mintió descarada y deliberadamente sobre los logros de Gaprindashvili con el propósito barato y cínico de ‘realzar el drama’ al hacer parecer que su héroe de ficción había logrado hacer lo que ninguna otra mujer, incluida Gaprindashvili, había hecho”, manifestó la defensa de Gaprindashvili.

En caso de que la mujer gane el pleito, la compañía deberá pagarle cinco millones de dólares.