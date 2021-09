James Marsden confirmó su participación en la película ‘Encantada’

James Marsden, el famoso actor de Hollywood confirmó su participación en la secuela de la película de Disney ‘Encantada’, tras quince años después de su estreno, ya se prepara la segunda parte.

"Estuvieron hablando de hacer la secuela durante años...Me hice muchas ilusiones antes y pensaba, 'Claro, seguro, lo lograrán'. Y el año pasado me dijeron que realmente lo estaban haciendo y enviaron las canciones, y yo dije, 'Está bien, esto está sucediendo de verdad' ", expresó James.

El actor dijo que lo esperaba con ansias, aunque no espero que pasara tanto tiempo para volver a protagonizar al ‘Príncipe Edward’, “Nunca me he sentido mayor, pero 15 años no es el tipo de período de tiempo por el que quieres esperar la secuela de la película en la que interpretas a un príncipe de Disney. Regresas y solo tienes barriga y tres barbillas”, confesó James.