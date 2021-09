Duras críticas a Yalitza Aparicio por vestimenta de Prada

Yalitza Aparicio ha sido tendencia en redes sociales, ya que a muchos usuarios no les gustó un atuendo que presumió en Instagram.

La actriz es todo un ícono de igualdad, con su papel protagónico en la película Roma logró ser reconocida y pretendida por varios diseñadores. En esta oportunidad, la mexicana fue vestida por Prada, pero a muchos no les gustó su atuendo.

En la fotografía, Yalitza aparece con un conjunto manga larga y hasta los tobillos, amarillo mostaza con impresiones acompañados de una falda negra.





Los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos opinaron que su rostro se veía maravilloso pero no les gustó la ropa con la que posó.

“La ropa no me gustó, pero tu eres hermosa”, “será muy Prada pero discúlpame, no no y no” y “será de la marca pero en lo personal no me gustó”, fueron algunos de los comentarios de personas que no les gustó el atuendo.

Sin embargo, muchos la apoyaron y le dijeron que se veía hermosa, como todo un ícono de la moda.