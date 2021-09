Kim Kardashian compartió en redes fotos inéditas de cómo lucia en su adolescencia

Kim Kardashian, la famosa modelo y empresaria, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con su más reciente publicación en su perfil de Instagram en la que compartió fotos nunca antes vistas de ella en su adolescencia.

En las imágenes se ve a Kim posar con unos jeans grandes y una camiseta blanca, además de la sensación que causaron las imágenes entre sus seguidores, la modelo llamó la atención con el mensaje que dejó junto a ellas.

“… Esta publicación es para mi mamá y mis hijas para cuando sean adolescentes jajaja. North y Chi, por favor, sean fáciles conmigo cuando tengan la edad que tenía en estas fotos y mamá, ¡lo siento! Recuerdo que me castigaron aquí porque Kourtney robara tu auto solo para dar la vuelta a la cuadra y de alguna manera, aunque no participé, ¡todavía me metí en problemas! Así que no teníamos nada más que hacer sesiones de fotos en el garaje”, escribió la influencer.

La publicación ha recibido cientos de comentarios en las redes, “¡Siempre has sido tan hermosa! Mi reina”, “¡Los jeans holgados y las zapatillas deportivas siempre serán sinónimos de mi infancia!”, “Kim, deberías recrear esta sesión de fotos ahora”, escribieron algunos usuarios.

La publicación ya reúne más de 5 millones de ‘likes’.