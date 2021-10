Super Bowl 2022: Confirmados los artistas que se presentaran en el medio tiempo

La NFL dio a conocer los artistas que se presentaran en el medio tiempo del Super Bowl 2022. Los encargados de entretener al público serán Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, y Kendrick Lamar.

Este show pasará a la historia por la cantidad de artistas que se presentarán. El evento está programado para el domingo 13 de febrero del 2022 en el estadio SoFi Stadium en Inglewood, California.

Esta final será recordada en Los Ángeles, ya que va a ser la primera final de la Liga Nacional de Fútbol Americano que se jugará en casi 30 años.

Dr. Dre, Kendrick Lamar y Snoop Dogg se mostraron emocionados por presentarse en este escenario, ya que son del sur de California.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the <a href="https://twitter.com/hashtag/SBLVI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SBLVI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PepsiHalftime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PepsiHalftime</a> show. 🎤 <a href="https://twitter.com/drdre?ref_src=twsrc%5Etfw">@drdre</a> <a href="https://twitter.com/SnoopDogg?ref_src=twsrc%5Etfw">@SnoopDogg</a> <a href="https://twitter.com/Eminem?ref_src=twsrc%5Etfw">@Eminem</a> <a href="https://twitter.com/maryjblige?ref_src=twsrc%5Etfw">@maryjblige</a> <a href="https://twitter.com/kendricklamar?ref_src=twsrc%5Etfw">@kendricklamar</a> <a href="https://twitter.com/pepsi?ref_src=twsrc%5Etfw">@pepsi</a> <a href="https://twitter.com/RocNation?ref_src=twsrc%5Etfw">@RocNation</a> <a href="https://twitter.com/NBCSports?ref_src=twsrc%5Etfw">@NBCSports</a> <a href="https://t.co/THypGkS2si">pic.twitter.com/THypGkS2si</a></p>— NFL (@NFL) <a href="https://twitter.com/NFL/status/1443683643214348288?ref_src=twsrc%5Etfw">September 30, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>