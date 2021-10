“No dejar de ser tú, simplemente por encajar”: J Balvin en entrevista con LOS40

José Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, habló en exclusiva con LOS40 para revelar detalles de su último álbum, ‘José’.

“Creo que va a estar en el top de la gira más grandes del mundo. En producción vamos a estar en top 3 con lo que vamos a hacer. Entonces, es un escalón muy grande después de ‘Vibras’ y ‘Arcoíris’. La gira ‘José’ será impresionante”, aseguró.

“(Arcoíris) Era otro concepto. Quería dejarme llevar con este otro álbum y el concepto soy yo, lo he disfrutado mucho y el público también por la diversidad de música, muchas canciones han gustado”, añadió.

A propósito de los conciertos, el paisa aseguró que durante la pandemia tuvo la necesidad de crear nuevo contenido para sus millones de seguidores y fans en todo el mundo: “no, la verdad creo había que hacer música, necesitaba compartir con el público”.

Balvin se refirió a su participación en los Governors Ball Festival Music de Nueva York, un evento en el que se destacó por encima de grandes artistas como Billie Eilish, Post Malone, Da Baby, entre otros.

“Es la primera vez que un latino cierra los Governors Ball. El hecho de que haya sido considerado como el mejor show del festival me deja…, yo sí sabía desde que llegué que la íbamos a romper porque estamos entrenados y hemos trabajado mucho”, dijo.

“Sabemos que este es un país de migrantes (Estados Unidos). Ya más del 50% de las personas, está demostrado, no son gente blanca, como dicen acá. Por eso, es muy lindo ver ese cariño, ese respeto”, agregó.

El artista también habló de su colaboración con Feid en la canción ‘Bebé Que Bien Te Ves’ de su álbum ‘Jose’.

“Cada vez que haces una colaboración es un intercambio de arte y yo creo que ahí está, que sea un cincuenta, cincuenta, por lo menos esa es la manera en que yo lo veo y la manera en que lo comparto con el público (…) es una de mis canciones favoritas del álbum, es muy fresca”, dijo.

Balvin habló sobre su concierto para la plataforma Tik Tok y su participación en esta nueva forma de compartir música y contenido.

“Todo es cuestión de acoplarse y mantener tu esencia y no dejar de ser tu solamente por encajar (…) y de compartir tu personalidad con el público en una plataforma tan importante como es Tik Tok hoy en día entonces lo disfruto mucho”, expresó.

A propósito de su vida personal, el paisa habló de su familia y de la nueva etapa por la que está pasando siendo padre y lo comparó con ‘José’ en el que aseguró que este álbum ha sido algo más personal.

“Es uno de los álbumes que yo más me he disfrutado y he podido hablar de todo, de mí, de mi familia, de mis amigos (…) es un álbum que hace la diferencia”, dijo.

El artista se sinceró y habló sobre uno de sus sueños y proyectos más cercanos, un centro de atención para la salud mental, donde reveló que junto con las empresas más grandes del planeta están haciendo parte del fondo de inversiones para realizar ese sueño.

“Pronto va a salir al mercado y va a revolucionar definitivamente el mundo porque eso no se queda en palabras, ya estamos con las personas indicadas (…) quiero enfocarme mucho en los negocios y también servir a la humanidad”, concluyó Balvin.