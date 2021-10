Tras ser tendencia, Ricky Martín aclara que no se ha hecho nada en su rostro

Ricky Martín, el reconocido cantante, se volvió tendencia en los últimos días por unas imágenes donde según varios internautas el artista se había hecho algún procedimiento estético en su rostro

En una serie de historias publicada por el artista en su cuenta de Instagram aclara todos los rumores y asegura que no se ha realizado nada en su cara, de hecho, se lo comprueba a sus seguidores haciendo muecas frente a la cámara.

“Creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro, mira, tengo líneas, sí me pongo Botox se los digo, porque yo no tengo nada que esconder”, expresó el artista.

Además, explicó porque su rostro lucio diferente en las imágenes que circulan por las redes sociales.

“Ese día, el día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara donde simplemente me inflame”, aseguró el artista.