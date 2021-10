Luisa Fernanda W enterneció las redes sociales al bailar con el pequeño Máximo

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W enterneció las redes sociales con un video bailando con su bebé Máximo, fruto de su actual relación con el cantante Pipe Bueno.

"Máximo tiene una mamá muy divertida, jajaja", escribió la paisa en la grabación donde aparece usando un buzo largo verde con unas medias blancas, mientras baila la canción 'love nwantiti' de CKay feat. Dj Yo! & AX'EL, con su pequeño en brazos.

Pipe Bueno no se aguantó y comentó la publicación que superó los 373.000 'me gusta': "Qué bellezaaaaaaa esa sonrisa, me enamoran amores míossss", fue el mensaje que el cantante de música popular dejó en el video.

Además del de su pareja, la creadora de contenido recibió cientos de comentarios de fanáticos y colegas como "esa sonrisita", "el man salió rumbero", "me muero", "él es demasiado hermoso", entre otros.