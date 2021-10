“Me han hecho daño": Yina Calderón anuncia que se retira de las redes sociales

A través de su cuenta alterna de Instagram @yinacalderonguarachaa, la polémica influencer Yina Calderón reveló que se retira de las redes sociales porque le “han hecho mucho daño”.

De acuerdo con la colombiana, que aseguró que la echaron de los premios Latino Show por no saber usar los tacones que llevó, reveló que los malos comentarios que ha recibido durante años la han afectado duramente.

Mira También: A DANIELA OSPINA LE ‘LLOVIERON’ PIROPOS POR FOTO EN DIMINUTO BIKINI

En medio de lágrimas, Calderón aseguró que no sabe cuándo volverá a las redes, pero que lo hará cuando se siente bien con ella misma.

“Este es un mensaje para ustedes, que he sido una tomadora, obviamente. Solo quiero decirles que fui real, que siempre fui lo que la gente no… Lastimosamente no pude con ustedes, les mando un beso, un abrazo y chao muchachos”, confesó Yina, que reveló sentirse muy humillada y afectada por el rechazo que recibe de algunas personas.

“Lastimosamente, las redes sociales me hicieron mucho daño, anoche fui humillada demasiado, muchachos, y nada, ya me voy, tranquilos que a todos los que me decían que me desapareciera, me voy a desaparecer, y la gente que siempre me apoyó les quiero decir que lo quiero, los respeto y que son lo máximo de mi vida, los quiero mucho y si algún día nos volvemos a ver, muah”.