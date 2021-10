¿Selena Gómez y Chris Evans? En redes se rumora que podrían ser pareja

Una rara teoría creció en las última horas en redes sociales y los fans creen que tal vez Selena Gómez y Chris Evans podrían estar saliendo.

Todo empezó porque en una entrevista la cantante dijo que Capitán América era su crush, la actriz dijo: “Me gusta Chris Evans”.

Además, recientemente, algunos medios estadounidenses reportaron que la cantante y el actor salieron del mismo restaurante, lo que avivó los rumores.

Además, Chris empezó a seguir a Selena en Instagram y todas las teorías empezaron a crecer.

Como siempre sucede, las redes se inundaron de memes. Mira los mejores aquí:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Selena Gomez and Chris Evans watching us go crazy from their own separate lives: <a href="https://t.co/uMgtf1zqCy">pic.twitter.com/uMgtf1zqCy</a></p>— robby ☻︎ BOYZ OUT NOW (@BARBlESBUSSY) <a href="https://twitter.com/BARBlESBUSSY/status/1446643298609811458?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>