¿Celos? Diana Celis bloqueó a Epa Colombia luego de besar a Lina Tejeiro

La fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues durante la celebración hubo de todo, rumba trago, música en vivo e incluso un pequeño beso entre Epa Colombia y la actriz.

Por medio de redes sociales la empresaria mostró el momento en el que según ella cumplió uno de sus sueños: besar a Lina Tejeiro.

Sin embargo, parece que esta situación molestó mucho a la actual pareja de Epa, la futbolista Diana Celis, quien durmió en otra habitación luego de la fiesta de Tejeiro.

Así lo aseguró la influenciadora con un video en el que contó lo que pasó: “Diana ya me bloqueó del WhatsApp, pero no entiendo por qué está brava. No entiendo porque ella fue la que grabó el video y yo le dije “ay amor lo hacemos” y ella me dijo “dale amor”. Ella fue la que lo grabó pero luego no sé lo que pasó”, contó Daneidy Barrera (nombre real).

Además, mencionó que le insistió y le escribió varias veces, sin embargo Celis no responde sus mensajes y parece que se está quedando en la casa de sus padres.

