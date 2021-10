Danna Paola sorprendió a sus fans con un adelanto de su nueva canción

Tras el buen recibimiento que ha tenido su más reciente sencillo, "Kaprichosa", Danna Paola se prepara para presentar un nuevo tema. A través de sus redes sociales, la cantante se mostró muy emocionada y compartió un adelanto del proyecto musical.

En su cuenta oficial de TikTok, la mexicana publicó un video en el que manifestó que la canción ya está básicamente terminada y recién se la aprendió en el piano. Además, confesó que es la primera vez que canta y toca dicho instrumento a la vez.

Mira también: Ester Expósito encendió las redes sociales con sensual y ajustada falda de animal print

"Y yo la flor marchita que de tanta agua salada se secaba y hoy ve el sol brillar. Yo te advertía, yo no me enamoro y tú caso no hacías", dice una parte de la letra del próximo sencillo de Danna.

Los fanáticos de la también actriz no tardaron en reaccionar a la publicación y dejaron miles de comentarios en los se mostraron ansiosos por escuchar el tema completo. Asimismo, elogiaron a la cantante por su talento y extraordinaria voz.