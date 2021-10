Karol G defendió a Bad Bunny tras recibir Fuertes críticas por su forma de vestir

Bad Bunny se ha caracterizado por ser un cantante auténtico y son un estilo muy particular, por lo que para la portada de la revista Allure, el artista decidió posar con unas medias veladas, una falda y un largo gabán.

Precisamente fue su formar de vestir la que generó polémica en redes sociales, pues muchos internautas criticaron su outfit, mientras que otros lo defendieron.

De hecho, Karol G fue una de las artistas que demostró su incorfomidad sobre los comentarios negativos que recibió Benito.

“La gente es feliz criticando al otro por lo que hace, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste… Entendemos que para eso es que a cada uno nos dieron vida propia PARA QUE CADA UNO HAGA LO QUE QUIERA Y LO QUE LO HAGA PUTAMENTE FELIZ”, escribió la artista colombiana para defender a su amigo y colega.

Por su parte, el conejo malo expresó lo mucho que le gusta vestir diferente:

“Me gusta cuando me visto de una manera diferente y me hace sentir cómodo. La anécdota con mi madre es real -lo del clóset- porque yo no tengo ropa de hombre, ni tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner (risas)”, expresó el cantante.

Además, respecto a las críticas añadío: “Yo no entiendo a veces como es que veo esos comentarios y críticas que me hacen ver el calendario para ver si no estoy en el 94, no me defiendo porque no hay manera de defenderse, no hay necesidad de defenderse ante el que tiene la mente así... ¿Qué puedo hacer yo?”