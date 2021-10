"No me enamoro ni por el...": La Liendra confiesa que no está enamorado de Dani Duke

A través de un en vivo en sus redes sociales, el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, reveló que su novia Dani Duke le gusta mucho, pero que no está enamorado de ella.

A pesar de que muchos seguidores del pereirano aseguran que aún siente amor por su exnovia Luisa Castro, él mismo aseguró que ya no siente nada por ella, pero que luego de su ruptura su forma de ver las relaciones cambió mucho.

La Liendra, que tiene una relación con la maquilladora Dani Duke, ha desmentido cualquier vinculo amoroso con Castro, sin embargo, la ‘influencer’ al parecer lo dejó sin ganas de volver a enamorarse.

“Me gusta mucho Daniela, me gusta demasiado. Yo después de mi última relación, ya no me enamoro ni por el putas, ni tampoco me dejo llevar. Me gusta mucho, me atrae demasiado, pero me cerré mucho el corazoncito”, dijo La Liendra, quien también aseguro arrepentirse de haberle dicho a Luisa que la amaba en su canción ‘Mauricio’.

