‘Dynamite’, la nueva colaboración de Sia y Sean Paul

Sean Paul, ganador de múltiples premios y líder de las listas de Billboard, se reúne con Sia para lanzar su himno de club ‘Dynamite’, un indiscutible éxito pop para terminar el año.

Producido por Banx & Ranx y Greg Kurstin (Adele, Pink, The Foo Fighters), el alegre sencillo se basa en ritmos de dancehall, la característica voz temblorosa de Sia cuando canta "Light me up and set me free" y los innegables riffs de Sean que inducen al baile.

El tema marca una muy esperada colaboración de seguimiento entre los artistas de género desde su éxito ‘Cheap Thrills’, también producido por Greg Kurstin, que ha acumulado (1,6 mil millones de vistas en YouTube) desde su lanzamiento en 2016.

