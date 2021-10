ABBA presenta su nueva canción ‘Just a Notion’

ABBA, uno de los grupos de pop más exitosos de todos los tiempos, ha publicado su nuevo single ‘Just A Notion’.

El tercer sencillo hace parte del nuevo trabajo discográfico de ABBA, Voyage, que sale a la venta el viernes 5 de noviembre. El álbum, grabado en el estudio de Benny, Riksmixningsverket, en Estocolmo, incluye los singles ya publicados ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don't Shut Me Down’.

Sobre 'Just A Notion', Björn Ulvaeus dice: "Wikipedia dice que este tema se grabó en septiembre de 1978, lo que parece correcto. Eso la sitúa entre ABBA the Album y Voulez-Vous, y se habría incluido en este último si no hubiéramos decidido no hacerlo. ¿Por qué decidimos no hacerlo? En retrospectiva, no tengo ni idea. Es una buena canción con grandes voces. Sé que se la tocamos a un editor en Francia y a un par de personas de confianza y, por lo que recuerdo, les gustó mucho. Así que es un misterio y seguirá siendo un misterio".

"Ahora Benny ha grabado una nueva pista de acompañamiento a la que hemos añadido baterías y guitarras, pero todas las voces son de las pistas originales de 1978. En cierto modo, demuestra lo que planeamos hacer con ABBA Voyage en 2022. Allí, tendremos una banda en directo tocando, pero todas las voces serán de las antiguas grabaciones."

"'Just a Notion' es una canción ridículamente feliz y ¡espero que te anime en estos tiempos oscuros!"

El mes pasado, los cuatro miembros de la banda -Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid- confirmaron, para deleite de los fans de todo el mundo, que volvían, después de casi 40 años, con un nuevo álbum y con un revolucionario concierto en el que actuarán como avatares digitales en su propio ‘ABBA Arena’, construido a propósito para ello, en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.

