Prepara maratón: Glee dejará Netflix en noviembre

Si quieres recodar cómo New Directions a la cabeza de Will Schuester pasaron de ser un grupo de perdedores a los campeones de las competencias de coros, apúrate pues la serie ya no estará en el catálogo de Netflix.

Mira también: Hija de Paul Walker se casó y Vin Diesel la acompañó al altar

Glee fue una de series favoritas de muchos jóvenes, ya que marcaba una premisa que la mayoría veía épica. La serie fue una de las primeras en tener dos mujeres lesbianas y tratar temas comunes en la sociedad, como el embarazo a una edad temprana, divorcios, inseguridades y más.

La serie dejará de estar en el catálogo de Netflix este 30 de noviembre y estará disponible en Star Plus.