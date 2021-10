“Todas las vidas valen lo mismo”: Yeferson Cossio rescata a un erizo albino

Por medio de sus redes sociales, el creador de contenido Yeferson Cossio reveló que rescató y adoptó a un erizo albino, una especie exótica que necesita cuidados especiales para poder tener una buena vida.

“Les presento a Kurapika, mi nuevo hijo, adopté este pequeño bebé. Como todos en mi amplia familia, él sufrió un montón, pero ahora tendrá la mejor vida que un erizo pueda tener”, reveló el joven paisa sobre su nueva compañía.

El joven, aseguró que no solo hay que rescatar a perros o gatos, sino que hay muchos animales que sufren y que necesitan ayuda.

Mira También: HIJA DE PAUL WALKER SE CASÓ Y VIN DIESEL LA ACOMPAÑÓ AL ALTAR

“Él por múltiples causas, incluyendo su albinismo no puede vivir en el exterior, no duraría ni un día, pero aquí va a estar muy bien. No solo se salvan vidas de perros, gatos, caballos, etc. Todas las vidas valen lo mismo y se respetan por igual”, aseguró Cossio, que ha sido aplaudido y admirado por su labor social, no solo con animales, sino con seres humanos que no la han pasado nada bien.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg