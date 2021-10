Khloé Kardashian revela que su hija y ella tienen Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, Khloé Kardashian reveló que ella y su hija True de 3 años se contagiaron de coronavirus.

“Hola chicos, quería que supieran que True y yo dimos positivo para covid. Tuve que cancelar varios compromisos y lamento no poder cumplirlos. Afortunadamente me han vacunado, así que todo estará bien. Estaremos aquí en cuarentena y siguiendo las pautas vigentes. Cuídense”, aseguró la empresaria que ya se había contagiado en marzo del 2020, cuando la pandemia estalló.

La celebridad de 37 años reveló en el pasado que había sido “muy aterrador” para ella contagiarse porque tuvo que alejarse de su hija y de su familia, sin embargo, esta vez podrá estar cerca de ella mientras las dos se recuperan.

