Robert Downey Jr. se despidió de Iron Man con emotiva carta

Sin duda uno de nuestros personajes favoritos del Universo de Marvel es el inteligente, magnate y guapísimo Iron Man, quien después de once años de haber emprendido una enorme aventura de interpretar a uno de los superhéroes más amados de este aclamado universo, decidió despedirse.

Robert Downey Jr, el actor que encarnó a Tony Stark y hombre que nos hizo derramar lágrimas en 'Avengers: Endgame' donde dio la vida por salvar al mundo, luego de una fuerte batalla contra Thanos, escribió unas emotivas palabras.

Su carta fue publicada en el libro ‘The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe’, con la que quiso homenajear a toda la franquicia.

"Nos recuerdo perfectamente, a Favs (Jon Favreau) y a mí sentados en una vieja cabaña, con Potts y Stark hablando, cuando de repente él se llenó de un montón de sentimientos distintos... alegría, alivio, fe y dolor", comienza Downey en su carta.

"Lo miré y le pregunté: '¿Qué pasa, jefe?' y él la miró a ella y dijo: 'Acabo de darme cuenta de que esta película va a funcionar'", expresó el actor.

"Resultó que estaba en lo cierto, y hubo otras claves oximorónicas de que Iron Man iba a ser un éxito contra todo pronóstico llamadas: A) Una eficiencia poco ortodoxa y B) un empeño incesante", añadió.

Robert agradeció a Samuel L. Jackson y también a todos sus compañeros que hacían parte de los Vengadores: “Johansson, Cheadle, Renner, Ruffalo, Hemsworth, Evans, Olsen y yo seguimos muy unidos y, sí, hemos hablado de hacernos un tatuaje en grupo”, confesó.

Además, felició a Tom Holland por haber encarnado a Spiderman, uno de los superhéroes más conocidos de Marvel y por supuesto, habló muy bien de aquellos que le dieron vida a los villanos.

"Pero el más importante eres tú, si te has quedado hasta la escena poscréditos, eres un verdadero fan y aquí tienes tu ‘Easter egg’... ¡Un espejo! Quienes han respondido a la forma mitológica de contar historias, el motor de todo en Marvel”, puntualizó.

Por último el recordado Tony Stark mencionó que desearía que las películas de Marvel emujaran a un gran cambio posivito en la sociedad.

“Espero que estas películas provoquen un diálogo sobre la igualdad, la justicia, la libertad, la aceptación de la diversidad y el combate contra la intolerancia, con el poder del compañerismo, el sacrificio y el amor”.