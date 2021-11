“Yo no lavo ni siquiera mi ropa”: La Liendra asegura que no lava dinero

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, contestó a algunas dudas de sus seguidores por medio de la dinámica ‘Preguntas/Respuestas’.

Recientemente, el joven colombiano estuvo envuelto en un rumor que aseguraba que sus lujos, propiedades y autos se debían a que él lavaba dinero, sin embargo, él mismo lo desmintió asegurando que no se dedica a nada ilegal.

A pesar de que el joven ya había desmentido los rumores, uno de sus seguidores quiso volver a preguntarle sobre la polémica.

“¿Es verdad que te están investigando por lavado de plata?”, fue la pregunta de uno de los casi 6 millones de seguidores del pereirano en la red social, a lo que él respondió:

“Falso, falso, yo no lavo ni siquiera mi ropa. No señores, si algo tengo en mi vida es que no me gusta recibir plata maluca o plata mala, me gusta solamente la plata buena, que no le haga daño a nadie y yo pago todos mis impuestos. Pago muchos, pero los pago toditos. Se los juro”.

La Liendra desmiente rumores de lavado de dinero. pic.twitter.com/POYp156LHs — Chismes Colombia (@ChismesCol) November 3, 2021

