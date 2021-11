¡Toda una diosa! Rihanna anuncia su nuevo proyecto musical con sensual cambio de look

Es claro que Rihanna es una de las mujeres más hermosas del mundo y una vez más nos sorprendió con un cambio de look.

La cantante volvió a los tonos más claros y luce más hermosa que nunca. Definitivamente no hay nada que a esta artista le quede mal y menos el rubio.

Riri decidió presentar su nuevo proyecto musical y como era de esperarse sus fanáticos se emocionaron con esta noticia. Se trata de la reedición de sus discos y para anunciarlo compartió unas sensuales fotografías en las que posó muy atrevida.

La cantante vuelve a impulsar la moda de los vinilos bajo el nombre ‘Rihlssue', una colección de discos de colores que ya está disponible para la pre-reserva. Dentro de este nuevo proyecto se encuentran álbumes como ‘Music of the sun’, ‘A girl like me’, ‘Good girl gone bad’, ‘Rated R’, ‘Loud’, ‘Talk Talk Talk’, ‘Unapologetic’ y ‘Anti’.

Estos vinilos serán coleccionables pues pertenecen a una edición limitada y cada uno traerá una línea relacionada al arte, la portada o el contenido de los álbumes, los cuales ya habían tenido una edición especial en formato de caja fuerte hace algunos años.

“Los niños de hoy nunca sabrán qué es el vinilo, dijeron”, escribió Rihanna en su cuenta de Instagram, acompañando su publicación, la cual cuenta con más de 3 millones de ‘likes’ y miles de comentarios en los que sus fanáticos no solo expresaron su emoción por su próximo proyecto, sino también resaltaron toda su belleza y sensualidad.

¡Alista el bolsillo!

Teniendo en cuenta que esta será una edición limitada los precios de los discos están entre 100 y 140 dólares (aproximádamente entre 400 mil y 600 mil pesos colombianos).