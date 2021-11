Taylor Swift enloquece a los fans con lanzamiento de cortometraje de All Too Well

Taylor Swift rápidamente se volvió tendencia este viernes con un anunció que muchos ‘swifties’ estaban esperando. La cantante anunció que sacará un cortometraje de la canción All Too Well y será dirigido por ella.

All Too Well puede ser fácilmente una de las canciones más aclamadas por los fanáticos de Taylor. La canción es prácticamente un himno dentro del fandom, que siempre recuerda cómo fue una revelación cuando la cantó en los Grammy’s del 2014, cuando todo el mundo apostaba a que la cantante se presentará con alguno de sus sencillos.

Una balada de desamor que describe cómo ella tal vez tenía sus expectativas muy altas con un chico. Una canción que tiene uno de los mejores puentes que Taylor Switf ha creado y muchos se quedaron esperando que la lanzará como sencillo.

Esta canción ha marcado tanto los fanáticos que la misma Taylor dijo en un concierto que habían cambiado del significado de All Too Well para ella.

Pues llegó el día, Taylor cumplió los deseos de muchos. En un principio, cuando anunció las canciones que van a estar en Red (Taylor’s Version), muchos fanáticos enloquecieron cuando vieron que iba a sacar la versión de 10 minutos de All Too Well.

Y, como si fuera poco, esta mañana hizo un anuncio en el programa Good Morning America. Solo le bastó un video de 30 segundos, en los que se ve una carretera en otoño y luego un carro.

En el video anuncia la película corta de la canción que estará protagonizada por la actriz Sadie Sink, Dylan O´brien y Taylor Swift.

Este video, al igual que Red (Taylor’s Version), estará disponible el 12 de noviembre.