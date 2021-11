Ocho personas pierden la vida tras avalancha humana en Astroworld

Ocho personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que una avalancha humana aplastara a algunos de los asistentes del festival Astroworld que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

De acuerdo con Samuel Peña, jefe de Bomberos de Houston, la tragedia ocurrió en el complejo deportivo y de ocio NRG Park cuando el rapero Travis Scott se subió al escenario.

"Una multitud comenzó a aplastar a la gente que se encontraba en primera fila".

Según informaron medios locales, el aplastamiento ocurrió alrededor de las 9:00p.m. cuando la multitud comenzó a comprimirse hacia el frente del escenario y aplastó a un grupo de asistentes que lucharon por sobrevivir.

"Nos estábamos sujetando los unos a los otros para evitar que nos separaran. Si te soltabas, fácilmente podías quedar separado", reveló uno de los asistentes al concierto de la pareja de Kylie Jenner.

La segunda jornada de festival ha sido cancelada por la lamentable tragedia.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU