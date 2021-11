Terence Wilson (Astro) de UB40 muere a sus 64 años

Terence Wilson, mejor conocido como Astro, murió a sus 64 años, así lo confirmaron algunos de los integrantes de la banda de reggae UB40 a través de sus redes sociales, en las que pidieron privacidad para ellos y la familia del artista.

“Estamos absolutamente devastados y completamente desconsolados por tener que decirles que nuestro querido Astro falleció hoy después de una enfermedad muy breve. El mundo nunca volverá a ser el mismo sin él. Le pedimos que respete la privacidad de su familia en este momento increíblemente difícil”, fue el mensaje con el que la banda anunció la lamentable noticia.

El rapero, que cautivó a los amantes de la música con su trabajo en la icónica ‘Red Red Wine', fue miembro fundador de la agrupación que nació en 1978 junto a James Brown, Earl Falconer, Brian Travers, Alistair Campbell, Robin Campbell, Norman Hassan y Michael Virtue.

Brian Travers, saxofonista de la banda, también dejó este mundo el pasado 22 de agosto.

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.



We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy