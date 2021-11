‘Spider-Man: No Way Home’: adelantan estreno de la película en Latinoamérica

Los fanáticos del Universo de Marvel no ven la hora de que se estrene ‘Spider-Man: No Way Home’, de la cual han surgido cientos de rumores sobre el Multiverso en el que no solo aparecería Tom Holland como el 'Hombre Araña', sino también Tobey Maguire y Andrew Garfield, sin embargo, la compañía no se ha pronunciado sobre estas especulaciones.

Si bien no sabemos que pueda pasar en esta nueva cinta, lo cierto es que Marvel Studios y Sony Pictures dieron a conocer el primer póster oficial de la película y también sorprendieron con que el estreno será un día antes de lo esperado en América Latina.

‘Spider-Man: No Way Home’, se lanzará en cines el próximo 16 de diciembre, pues originalmente la producción se estrenaría el 17 de diciembre.

Te puede interesar: Hijo de 'T'Challa' podría continuar con el legado en 'Black Panther: Wakanda Forever'

Póster Oficial

El cartel también reveló algunos detalles de la película, por ejemplo la participación de 4 de los 6 villanos: Green Goblin, quien está volando al fondo sobre su planeador, de Doctor Octopus podemos ver sus brazos mecánicos; también se pueden apreciar algunos rayos lo que indica que Electro también hará parte y por último Sandman, siniestro amo de los tornados de arena.

Además, en esta nueva película también podremos ver a otros personajes de Marvel como Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) y también a la increíble Zendaya (MJ), quien es el amor de Peter Parker.