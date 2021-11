Rosalía se une a The Weeknd y cantan bachata en ‘La Fama’

‘La Fama’ es el nuevo sencillo de ‘Motomami’ el siguiente álbum que lanzará Rosalía. La canción tomó por sorpresa a muchos fanáticos, no solo porque la canta junto a The Weeknd sino que es bachata, un género poco usual en los dos.

El canadiense mostró un muy buen dominio del español en la canción y últimamente se le ha visto bastante interesado en cambiar de idiomas en sus canciones. Inclusive, colaboró con Maluma en un remix de Hawai.

En el video de la canción, Rosalía hace un sensual baile en una tarima y coquetea con The Weeknd. Además va muy acorde a la letra de la canción, algunas de las frases que dicen son “Es mala amante la fama, No va a quererte de verdad, Es demasiado traicionera, Y como ya viene se te va”. Al final del video, la cantante apuñala a The Weeknd cuando él estaba intentando conquistarla.

Los dos artistas ya habían colaborado en el remix del ‘Blinding Lights’ y los fanáticos quedaron encantados por la forma en que se complementaron sus voces.