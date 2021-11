¡Alerta spoiler! Fans de Harry Styles comparten carteles de su supuesta aparición en ‘Eternals’ y él reacciona

Antes de leer esto, recuerda: ¡ALERTA SPOILER!

Desde hace algún tiempo se venía comentando que el famoso cantante Harry Styles, quien hizo parte de la agrupación One Direction, haría parte de la película ‘Eternals’, el más reciente estreno del Universo Cinematográfico de Marvel.

El pasado viernes se confirmaron los rumores durante el lanzamiento mundial del filme, ya que el cantante de ‘Watermelon Sugar’ efectivamente apareció en las escenas post-créditos interpretando a ‘Eros’, el hermano de ‘Thanos’ que decidió irse por el camino del bien.

Sin embargo, antes del estreno de la película, los fanáticos de Styles decidieron sacar sus propias conclusiones, y llevaron a su gira ‘Love on Tour’ diferentes carteles con spoilers de la aparente participación del intérprete en la producción de Marvel, con el objetivo de presenciar su reacción.

Una de las asistentes a su show en Uncasville, Connecticut, mostró dos carteles relacionados con la película, y compartió el video de la reacción del británico en su cuenta de TikTok @incognitonat.

El primer poster tenía dos fotos impresas, una de Harry y otra de Thanos, junto con el mensaje “¿hermanos”; y el segundo tenía una imagen del ‘Infinity Gauntlet’ que apareció en ‘Avengers: Infinity War’, seguido del texto: "¿Puedo obtener un chasquido de dedos del hermano de Thanos?”.

En el video, que se volvió viral, se puede ver la reacción del cantante, quien apenas vio los posters no pudo ocultar su cara de pánico frente a miles de personas.

Después de esta escena, otra de sus seguidoras decidió realizar algo similar. En su concierto de Milwaukee, Wisconsin, una mujer, identificada como @selftitled en Twitter, escribió en un cartel: "Eros, eres tan hermoso como dicen las leyendas".

La frase hace referencia a los diálogos de la escena del personaje interpretado por Harry en ‘Eternals’, específicamente cuando aparece coqueteando con ‘Thena’ (Angelina Jolie).

En video también quedó evidenciado el momento en el que el exOne Direction lanzó una sonrisa pícara justo después del ver el poster.

