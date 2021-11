Camilo revela en qué gastó el dinero que recibió en su primer pago como cantante

A través de un video en vivo en su canal de YouTube, el cantante colombiano Camilo Echeverry habló durante más de tres horas sobre su vida personal y carrera artística.

En el video, titulado ‘Camilo como nunca antes lo has visto | A Day In The Live: Camilo’, el joven artista reveló que luego de ganar el ‘Factor Xs’ su carrera como músico despegó y empezó a cantar en eventos familiares como fiestas de 15 años.

Camilo reveló qué hizo con el dinero que recibió en su primer pago como cantante: “Creo que fue después de presentarme en el reality Factor X, que fuimos a una fiesta de 15 años, creo que fue en Cúcuta, tocamos ahí y me llegó mi primer pago. No me acuerdo cuánto fue, pero recuerdo que no fue mucho, fue algo chiquito, pero poder sumar a mi casa en ese momento fue algo que me daba mucha ilusión, mi afán era ‘quiero ayudar a mis papás’, entonces yo era ‘juepucha, juepucha’ y cuando llegó la platica fue una felicidad”.

El cantante también confesó que el primer regalo que le dio a su esposa Evaluna Montaner fue una caja llena de muñequitos hechos en papel con la técnica origami.

