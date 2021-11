Aída Victoria Merlano revela que “no está hecha para tener relaciones”

A través de sus historias en Instagram, Aida Victoria Merlano usó la dinámica de ‘Preguntas/Respuestas’ para responder algunas de las dudas de sus seguidores.

Uno de los seguidores de la hermosa joven no desaprovechó la oportunidad y le preguntó si volvería con Lumar Parra, con quien tuvo una relación de años, pero que terminó este 2021.

La joven aseguró que, aunque volvió con él una segunda vez, no volvería a hacerlo porque se hicieron daño. Además, reveló que duró mucho con Parra porque se volvió en su mejor amigo, amante y confidente.

Merlano reveló que no está hecha para tener relaciones porque no le gusta dar explicaciones y no le gusta ver la cara de su pareja todo el tiempo.

