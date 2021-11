Epa Colombia y Diana Celis se comprometieron y anunciaron que quieren tener un hijo

Hace unas semanas Epa Colombia sorprendió a todos sus fanáticos al asegurar que se quería casar con su pareja la futbolista Diana Celis, con quien lleva una relación de varios años.

La propuesta de matrimonio se dio en medio del triunfo del equipo femenino Independiente Santa Fe, tras una anotación de Celis, razón por la que la empresaria de keratinas se emocionó y pidió su mano.

Pero el tema no se quedó ahí, ya que hace algunas horas Epa compartió un video en sus redes sociales en el que asegura que se van a casar muy pronto.

“Amiga ya con Diana llevamos 6 años, entonces yo le estaba diciendo a Diana que si se quería casar conmigo”, expresó la Daneidy Barrera (su nombre real).

Por su parte, la deportista se vio muy contenta, pero también le expresó el deseo de algo más: “Te amo con todo mi corazón amor, yo he estado contigo desde siempre a mí no me ha importado si tienes o no tienes. Pero quiero que tengamos un hijo por inseminación”.

Epa Colombia se vio muy sorprendida, sin embargo, aseguró que su amor es tan grande que también desea tener hijos con su pareja.

Como era de esperarse el video ha tenido cientos de reacciones en redes sociales y sus fanáticos se han pronunciado con comentarios en los que muestran su felicidad por el nuevo paso que quieren dar.