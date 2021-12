Ariana Grande y Kid Cudi se unen para presentarnos 'Just Look Up'

Republic Records anunció que el 10 de diciembre saldrá a la venta Don't Look Up (Soundtrack From the Netflix Film). La banda sonora incluye el nuevo tema ‘Just Look Up’ de Ariana Grande y Kid Cudi, que protagonizan la película -e interpretan la canción- como la poderosa pareja de músicos pop Riley Bina y DJ Chello.

'Just Look Up’ ha sido escrita por Ariana Grande, Kid Cudi, el compositor Nicholas Britell, dos veces nominado al Oscar y ganador del Emmy, y la compositora Taura Stinson, nominada al Oscar.

"Fue un privilegio colaborar con Ariana Grande, Kid Cudi y Taura Stinson en nuestra canción 'Just Look Up', una canción de amor que se transforma en un grito de guerra, así como con Justin Vernon en la canción original de Bon Iver 'Second Nature'", dice Britell.

DON'T LOOK UP también está protagonizada por Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (también conocido como Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley y se estrena en algunos cines el 10 de diciembre y en Netflix el 24 de diciembre.

