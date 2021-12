Luisa Fernanda W confesó que aumentará el tamaño de sus pechos

A través de sus historias de Instagram, la maquilladora Luisa Fernanda W confesó que el próximo 9 de diciembre se intervendrá quirúrgicamente para aumentar el tamaño de sus prótesis mamarias, las cuales se puso por primera vez hace 10 años.

La joven creadora contenido, que se puso 400 gramos de silicona en sus pechos, reveló que cambiará sus prótesis por salud y porque le gustan más grandes.

Mira También: LINA TEJEIRO Y LUISA FERNANDA W DISFRUTARON DEL CONCIERTO DE KAROL G EN MEDELLÍN

“Ahorita el 9 de diciembre me voy a cambiar las prótesis, es una decisión tomada. Ustedes la pregunta que me hacen es por qué me las voy a cambiar y es porque llevo más de 10 años con ellas entonces por salud prefiero hacerlo”, reveló la colombiana.

Luisa Fernanda W también explicó que los senos grandes se le hacen hermosos y elegantes, a pesar de lo que puedan decir algunos de sus seguidores.

“¿Que si me voy a poner más? ¡un poquitico más! a mí me gusta los senitos para mí un poquito grandes, me parecen divinos los cuerpos de mujeres que tienen los senitos naturales grandes y se ven tan lindas, tan elegantes”.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg