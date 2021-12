¡Es oficial! Dua Lipa se presentará en Colombia el próximo año

¡Atención fanáticos, la espera terminó! El próximo año se presentará la icónica Dua Lipa en Colombia, algo que muchos de sus seguidores le han pedido y, todo indica, que la cantante los escuchó.

La artista se presentará el 18 de septiembre de 2022 en Salitre Mágico, así que preparate para cantar a grito herido canciones como 'Love Again', 'New Rules', 'Physical' y 'Break my heart'.

La estrella mundial anunció su gira 'Future Nostalgia' y uno de los destinos que eligió fue a Bogotá para seguir promocionando su exitoso disco ganador del Grammy 2021 a mejor álbum pop.

