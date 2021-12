Yeferson Cossio responde a quienes lo critican por comprar alfombra de oro

Yeferson Cossio compró una alfombra de oro de 24 quilates, avaluada en aproximadamente en 200.000 dólares, es decir, 800 millones de pesos y muchas personas le criticaron su inversión.

El influencer fue tendencia por su compra, por la que aseguró que es la mayor cantidad de dinero que se ha gastado en la vida. Contó que la adquirió en un museo de oro de Dubái y ese tipo de alfombras son hechas a mano durante un año. También dijo que las personas que las compran son los jeques de este país.

Yeferson vio la cantidad de críticas que le hicieron por su compra y les respondió a los usuarios.

“¿Necesidad? Toda la del mundo. El peso colombiano no para de devaluarse, El oro no para de subir. No sean banales, no demuestren solamente la envidia a los triunfos económicos de los demás, traten de ver un poquito más allá de las cosas, no solo estoy cuidando mi patrimonio, con inversiones desde mi punto de vista inteligente, sino que también lo estoy aumentando mostrando esto y generando contenido interesante, saludos”, escribió el influencer en su perfil.