El hijo mayor de Shakira sorprende con su talento en el piano

A través de su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 71 millones de personas, la cantante colombiana Shakira publicó un video en el que muestra el talento que tiene su hijo mayor Milan para tocar piano.

En las imágenes, el pequeño aparece tocando el piano al lado de un joven que interpreta el violín. ‘Spanish Cabellero’, ‘Night of the Tarantella’ y ‘The Can Can’, son los nombres de las tres canciones que tocaron los jóvenes músicos y con los que cautivaron a los fanáticos de la exitosa artista barranquillera.

“Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; el respeto y la devoción por el trabajo propio. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros”, fue el mensaje con el que la orgullosa Shakira presumió el talento de su hijo, que recibió elogios como “cómo es de teso, eres tan buena madre, felicitaciones”, “muy talentoso, qué orgullo”, “hermoso como su madre. Bendiciones”, entre otros.

