Yina Calderón reveló si le gustan las mujeres

Desde hace varios días, la reconocida Dj de guaracha Yina Calderón se volvió tendencia en redes sociales por darse un beso con una fanática en uno de sus eventos, lo cual quedó registrado en video.

Mira también: Luisa Castro lució sus encantos en tanga y sin sostén

Por tal motivo, surgieron los rumores sobre si a la creadora de contenido le gustaban las mujeres, por lo que ella misma se vio obligada a aclarar las especulaciones a través de sus redes sociales.

"No siento ninguna clase de gusto por las mujeres; pero si una seguidora me pide un besito en un show de guaracha, yo se lo doy, no tengo problema", declaró la polémica influenciadora.