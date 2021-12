Cintia Cossio sube la temperatura con atrevidas fotos ligera de ropa

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido Cintia Cossio subió la temperatura con la publicación de una serie de fotos en las que presumió su cuerpazo con poca ropa.

En las imágenes, la joven éxito en OnlyFans y hermana del popular creador de contenido Yeferson Cossio, luce diferentes vestidos de baño y atuendos que resaltaron su cuerpazo e hicieron que se llevara la atención de sus millones de seguidores.

Cintia, su hermano, su cuñada Jenn y su esposo Jhoan disfrutaron sus vacaciones en Dubái y en las Islas de Maldivas, y así nos lo hicieron saber con diferentes fotos en el mar, grandes edificios, junto a exóticos animales, etc.

“Tu mirada no me engañará más, Tus besos ya no saben igual, Otra mujer te roba el sueño, ya No eres mío pero te quiero igual… No vuelvas a mí aunque te quiero, No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, Pero tu amor ya no es para mí”, fue el mensaje con el que Cintia compartió las imágenes que dejaron sin aliento a más de uno.

