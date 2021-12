Comparan a Andy Rivera con la vendedora de rosas por su nuevo look

Varios famosos se atreven a probar nuevos estilos que en algunas ocasiones no son bien recibidos por sus seguidores y ese fue el caso del cantante Andy Rivera, quien a través de sus redes sociales presumió su cambio de look, pero parece que no convenció del todo.

El intérprete de 'Alguien más' quiso despedirse del 2021 y darle la bienvenida al 2022 con un nuevo tono de cabello, el cual lo hace ver muy diferente. El cantante decidió optar por un color rubio por el que recibió cientos de burlas.

Varios internautas lo compararon con el influencer 'La Liendra', otros aseguraron que no le queda bien este color y algunos llegaron a mencionar que se parece a la vendedora de rosas.

"Creo que no le favorece mucho", "le salió competencia a La Liendra", "¿es mi impresión o se parece a la vendedora de rosas?", escribieron algunos usuarios en Instagram.